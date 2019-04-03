3 Nisan Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar - 22-24 ayar gram altın fiyatları kaç para 03.04.2019 10:04

3 Nisan altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. İşte 3 Nisan Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar - 22-24 ayar altın fiyatları. Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir.