3 Nisan Dolar son dakika ne kadar? Euro Sterlin bugün güncel döviz kuru Dolar/TL ne kadar - Güncel döviz fiyatları

3 Nisan Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? İşte tüm detaylar. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada 5.63 TL seviyesinden hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.5759 TL'yi, en yüksek 5.6256 TL'yi gördü. Dolar, saat 09.03 itibarıyla 5.5777 TL seviyesinde işlem görürken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2677 TL seviyesinde bulunuyor.
3 Nisan Dolar son dakika ne kadar? Euro Sterlin bugün güncel döviz kuru Dolar/TL ne kadar - Güncel döviz fiyatları03.04.2019 10:02
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