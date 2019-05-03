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3 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?

03.05.2019 10:17

3 Mayıs Cuma haftanın kapanış gününde dolar kuru ve fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledi. Dolar serbest piyasada bugün 5.97 seviyesinin hemen altında yatay bir seyir izliyor. Gözler saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Hafta içinde 5,9850'ye kadar yükselen dolar/TL 6 lira seviyesinin altında dengelendi. Dolar/TL bankalararası piyasada 5,97 seviyesinde hareket ediyor. Peki 3 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?


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