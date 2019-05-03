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3 Mayıs Cuma altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para?

03.05.2019 11:00

3 Mayıs Cuma altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından her zaman oldukça merak ediliyor. Türkiye'de altın en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,69 azalışla 244 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne ise 244,1 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Mayıs güncel altın fiyatları…


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