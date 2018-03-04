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3 kıtadan 400 terörist / saflarında! Peki kim bu yabancı teröristler?

04 Mart 2018, Pazar

'de aslında büyük bir tiyatro oynanıyor. Teröre karşı savaştığını söyleyen Batı terör örgütlerini destekliyor. Para veriyor, silah veriyor, militan sağlıyor. Ancak tüm bu insanlık suçları açığa vurulduğunda üç maymunu oynuyor. 3 kıtadan / saflarına katılmak için gelen 400 terörist var. Peki kim bu yabancı teröristler? Yanıtı haberimizde...

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