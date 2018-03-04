Suriye'de aslında büyük bir tiyatro oynanıyor. Teröre karşı savaştığını söyleyen Batı terör örgütlerini destekliyor. Para veriyor, silah veriyor, militan sağlıyor. Ancak tüm bu insanlık suçları açığa vurulduğunda üç maymunu oynuyor. 3 kıtadan YPG/PKK saflarına katılmak için gelen 400 terörist var. Peki kim bu yabancı teröristler? Yanıtı analiz haberimizde...