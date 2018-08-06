Yol Durumu

3. havalimanı havadan görüntülendi

06 Ağustos 2018, Pazartesi

29 Ekim tarihinde açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Açılışına 83 gün kala Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) geçici kabul için başvuru yapıldı. Havadan çekilen görüntüler ile yeni havalimanı inşaatının son durumu gözler önüne serildi.

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