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3 gündür kayıp şahıs aracında ölü bulundu

03.10.2019 00:40

İstanbul’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Kuru’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


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