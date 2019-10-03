3 gündür kayıp şahıs aracında ölü bulundu

İstanbul’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Kuru’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
3 gündür kayıp şahıs aracında ölü bulundu03.10.2019 00:40
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