2'si öz oğlu 5 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan'ın cinayetleri neden işlediği ortaya çıktı

İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye ağır yaralayarak kayıplara karıştı. Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece katliam yaptı. Şinasi Gürkan'ın kan dondurucu cinayetleri miras yüzünden işlediği öğrenildi.
2'si öz oğlu 5 kişiyi öldüren Şinasi Gürkan'ın cinayetleri neden işlediği ortaya çıktı07.03.2019 13:58
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