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299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi

07.03.2019 09:24

CHP-İP-SP seçim için kol kola girdi. Kemal Bey "HDP ile ittifakımız yok" dedi. Ancak 299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi. Dört benzemez kendini ele verdi.


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