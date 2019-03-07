299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi 07.03.2019 09:24

CHP-İP-SP seçim için kol kola girdi. Kemal Bey "HDP ile ittifakımız yok" dedi. Ancak 299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi. Dört benzemez kendini ele verdi.