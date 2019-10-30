29 Ekim kutlamalarında skandal! CHP'li başkanlar birbirine girdi 30.10.2019 14:27

İzmir'in Selçuk ilçesinde 29 Ekim kutlamaları sırasında CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile CHP'li eski başkan Vefa Ülgür arasında kavga çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Selçuk ilçe merkezinde tören düzenlendi.

İddiaya göre, kutlamalar sırasında, köylüler ile halay çeken Başkan Sengel ve beraberindekilere Selçuk Belediyesi eski Başkanı CHP'li Vefa Ülgür ve beraberindeki kişi, saldırıda bulundu.

MAHALLELİDEN ESKİ BAŞKANA TEPKİ

Jandarma ve zabıta ekipleri olaya müdahale edip, büyümesini önledi. Köylüler, yaşanan duruma tepki gösterip Ülgür ve beraberindekilerden mahalleyi terk etmelerini istedi. Jandarma, olay sonrası Ülgür ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

SALDIRI KINANDI

Olayın ardından Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı. CHP Selçuk İlçe Başkanlığı, partililer ve bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.