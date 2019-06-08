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28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...

08.06.2019 09:59

Ankara'da yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti. Güler’in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler’in oğlu olduğu bildirildi.


Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Hakan Baldur Güler'in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler'in oğlu olduğu belirtildi.

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