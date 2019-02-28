28 Şubat'ı özleyenler yine sahnede! 28.02.2019 12:27

Türkiye son 17 yılda başta özgürlükler ve insan hakları olmak üzere birçok alanda sessiz devrimler yaşadı. Vesayet prangalarından kurtuldu. Hala eski Türkiye'nin hayalini kuranlar var. Danıştay'ın andımız kararıyla başlatılan tartışma o zihniyetin nasıl hortlatılmaya çalışıldığını gözler önüne serdi. Eski Türkiye'nin savunucuları millete, milletin değerlerine hakaret etmekten çekinmedi. Öyle ki İstiklal Marşına ''Irkçı'' diyen de oldu, inancı yüzünden yıllarca eziyet edilen bu ülkenin evlatlarına hakaret eden de. İşte o görüntüler...