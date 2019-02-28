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28 Şubat'a giden süreçte neler yaşandı?

28.02.2019 09:40

Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 22 yıl geçti. 28 Şubat zulmünün toplumda açtığı yaralar hâlâ taze. Mağdurlar “Başkan Erdoğan ile kazanımlar elde edildi. 28 Şubat zihniyeti farklı kimlikle pusuda. Eline fırsat geçtiğinde kazanımları ortadan kaldırma hevesinde olanlar var. Davaya sahip çıkılmalı” dedi.


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