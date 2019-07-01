28 Şubat dönemine özlem duyan zihniyet yeniden hortladı. Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu.
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz"01.07.2019 18:03
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