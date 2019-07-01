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28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! "Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz"

01.07.2019 18:03

28 Şubat dönemine özlem duyan zihniyet yeniden hortladı. Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın 'Başörtülüler kamu alanlarında dolaşamaz, evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu.


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