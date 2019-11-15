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28 Şubat zihniyeti Karaköy’de hortladı!

15.11.2019 18:58

28 Şubat zihniyeti İstanbul Karaköy’de hortladı. Kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın başlarına vurup hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi. Bu çirkin saldırıya ilişkin Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu. İşte Kızıltaş’ın o açıklamaları…


28 Şubat zihniyeti İstanbul Karaköy'de hortladı. Kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, sadece başörtülü oldukları için başka bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kızlar neye uğradığınıı şaşırırken kadın defalarca vurmaya devam etti. Saldırgan kadın başlarına vurup hakaretler yağdırarak olay yerinden uzaklaşırken. "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi. Bu çirkin saldırıya ilişkin Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. İşte Kızıltaş'ın o açıklamaları…
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