28 Şubat sürecinde tankları yürüten o komutanlar 28.02.2019 14:23

28 Şubat 1997 tarihinde yaşananlar 22 yıl sonra bugün tekrar araştırılmaya başlandı. 28 Şubat postmodern darbenin birinci ayağını şüphesiz komutanlar oluşturuyordu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Güven Erkaya dönemin en önemli komutanları olarak öne çıkmıştı. Peki, o dönemin komutanları 28 Şubat'a giden süreçte hangi açıklamaları yapmışlardı? İşte 28 Şubat döneminde hükümeti devirmek için her türlü yola başvuran o komutanların açıklamaları...