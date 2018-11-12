Haberler Web TV 28 Şubat kafası yine sahnede!

28 Şubat kafası yine sahnede!

12 Kasım 2018, Pazartesi

Her fırsatta hortlayan 28 Şubat kafası yine sahneye çıktı. Sözde Fenerbahçe taraftarları 'imam hatipler kapatılsın, hocalar asılsın' sloganlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet etti. Skandal görüntüleri Fotomaç Gazetesi Yazarı Emre Bol ve A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları