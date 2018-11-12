Her fırsatta hortlayan 28 Şubat kafası yine sahneye çıktı. Sözde Fenerbahçe taraftarları 'imam hatipler kapatılsın, hocalar asılsın' sloganlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet etti. Skandal görüntüleri Fotomaç Gazetesi Yazarı Emre Bol ve A Spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirdi.
28 Şubat kafası yine sahnede!12 Kasım 2018, Pazartesi
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