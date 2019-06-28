28 Haziran TOKİ İstanbul kura çekilişi (Silivri Alipaşa konut kura çekilişi) (Video) 28.06.2019 09:39

TOKİ tarafından 50 bin konut projesi kapsamında yapılan konutlar için yapılan kura çekilişlerinde heyecan sürüyor. Dün ve bugün Başakşehir Kayabaşı projesi için kura çekilişleri yapıldı. Şimdi gözler TOKİ Silivri Alipaşa kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ Silivri Alipaşa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Silivri Alipaşa kura çekilişi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Toplu Konut idaresi (TOKİ) idaresi tarafından 50 bin konut projesi için çekilişler kısa bir süre önce başlamıştı. İstanbul'da Başakşehir Kayabaşı projesi için çekilişler 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Şimdi TOKİ Silivri Alipaşa konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar merakla TOKİ Silivri Alipaşa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişi ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ SİLİVRİ ALİPAŞA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Silivri 685 konut kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Çekilişler 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

DİĞER İLLERDE ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN?

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak.

Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.