27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu bugün nasıl olacak? 27.04.2019 09:54

Bugün hava nasıl olacak merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak açıkladı. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor, bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Haberimizden İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin beş günlük hava durumu ile saatlik hava durumu raporuna göz atabilirsiniz. İşte 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?