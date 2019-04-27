Bugün hava nasıl olacak merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak açıkladı. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor, bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Haberimizden İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin beş günlük hava durumu ile saatlik hava durumu raporuna göz atabilirsiniz. İşte 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?
27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu bugün nasıl olacak?27.04.2019 09:54
- 12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...
- AK Parti Kızılcahamam’da kampa girdi! Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına 2 önemli uyarı
- 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu bugün nasıl olacak?
- Şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını avukatlarlar iletti
- Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
- Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki intihar girişimi trafiği felç etti
- Manisa'da korkunç kaza! Araç bariyerin üzerinde süreklenip su kanalına düştü
- Canan Kaftancıoğlu kirli ittifakı İngilizlere itiraf etti
- Canan Kaftancıoğlu'ndan kirli ittifak itirafı: Teröristlerle omuz omuzaydık
- Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı
- Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar
- Tekirdağ'da öğrencilerin gözleri önünde elektrik akımına kapıldılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.