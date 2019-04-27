27 Nisan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe – Trabzonspor canlı yayın) 27.04.2019 16:22

Türkiye Süper Lig'de heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Fenerbahçe – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe 30. hafta maçında Trabzonspor’u konuk edecek. Fenerbahçe – Trabzonspor maçı canlı yayın ile bu sayfada sizlerle olacak. Spor Toto Süper Lig'de 30. Hafta dün Başakşehir - Göztepe maçıyla başladı. Bugün (27 Nisan 2019 Cumartesi) Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Fenerbahçe Trabzonspor maçı Bein Sport1'den canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de iki isim eksik

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 123. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor , Süper Lig'de yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

Fenerbahçe'yi 22 yıldır yenemiyor

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul'da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Fenerbahçe, evinde açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 2-2 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 6 randevusundan 5'inde kazanan çıkmadı.