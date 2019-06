27 Haziran TOKİ İstanbul kura çekilişi (Başakşehir, Kayabaşı 3+1 konut kura çekilişi) (Video) 27.06.2019 10:37

27 Haziran TOKİ İstanbul evleri sonuçları dün açıklanmaya başlamıştı. Bugün TOKİ İstanbul konutları Başakşehir Kayabaşı 3+1 evleri için çekiliş sonuçları açıklanacak. Bu bağlamda dün Kayabaşı 2+1 kura sonuçları isim listesi belirlenmişti. Sabah 10:00 itibari ile başlayan kura çekilişi gece yarısına yakın sona ererken toplam 2 bin 338 adet 2+1 hak sahibi ve 250 yedek hak sahibi belirlendi. Bugün yapılacak 3+1 kura çekilişi ile de 2 bin 129 adet konut için şanslı hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş kapsamında satışa sunulan TOKİ alt gelir grubu 2+1 konut projesi için hak sahipleri belirlenirken kura çekilişi canlı yayın ile an be an ev için başvuruda bulunan kişilere aktarılacak. İşte 27 Haziran TOKİ İstanbul evleri Başakşehir Kayabaşı 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları TC ile sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı mahallesine toplam 4 bin 467 konut inşa edildi. 2+1 konutun kuraları dün yapıldı. Bugün ise 3+1 konut için kura heyecanı yaşanıyor. Peki, TOKİ, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 3+1 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (3+1 KONUT KURASI)

TOKİ Başakşehir Kayabaşı mahallesi 3+1 2.129 konut inşa edildi. Kura çekilişi bugün saat 10.00'da başlayacak.

TOKİ'nin kura çekilişi başladığı an hemen alt satırda canlı yayın aracı eklenecek. Kura başlar başlamaz haberimizden canlı yayın ile sonuçları takip edebilirsiniz.

İşte 3+1 TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası:

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran'da başladı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.

Dün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekildi. Bugün (27 Haziran) ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

2019 TOKİ KURA TARİHLERİ

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019 (yapılıyor)

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz

ANKARA

Sincan Saraycık: 10 Haziran (yapıldı)

Yenimahalle Yakacak: 11 Haziran (yapıldı)

DİĞER İLLER

Bursa Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli Gebze: 8 Ağustos

Erzurum Aziziye 30 Temmuz

Karaman Merkez, Kırbağı: 21 Haziran (yapıldı)

Adana Sarıçam: 19 Haziran (yapıldı)

Gaziantep Şehit Kamil: 17-18 Haziran (yapıldı)

Konya Selçuklu, Yunak, Beyşehir, Karapınar: 11 Mayıs (yapıldı)

Diyarbakır Yenişehir: 21 Mayıs (yapıldı)

Batman Merkez: 20 Mayıs (yapıldı)

Adıyaman Merkez: 24 Mayıs (yapıldı)

Giresun Aksu: 27 Mayıs (yapıldı)

Trabzon Yomra: 28 Mayıs (yapıldı)

Yozgat Merkez: 31 Mayıs (yapıldı)

Şanlıurfa Merkez: 14 Haziran (yapıldı)

Mersin Mezitli: 20 Haziran (yapıldı)

Afyon Merkez: 3 Temmuz

Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz

Isparta Merkez: 8 Temmuz

Antalya Manavgat: 10 Temmuz

İzmir Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz

İzmir Aliağa: 18 Temmuz

Manisa Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın Merkez: 5 Ağustos