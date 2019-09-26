26 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı - VİDEO 26.09.2019 11:39

Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları sonrası pozitif seyir izledi. Uysal'ın açıklamaları öncesi 5.7040 seviyesinde olan dolar/TL, 5.6795 seviyesine kadar geriledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'n bundan sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması TL'de pozitif seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de bant hareketi devam etti. Uysal'ın açıklamaları öncesinde 5.7040 bandında hareket eden dolar/TL, açıklama sonrası aşağı yönlü hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,6808

Satış: 5,6825

EURO

Alış: 6,2235

Satış: 6,2263