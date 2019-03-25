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25 Mart Merkez Bankası son dakika döviz kuru açıklaması (Dolar, Euro Sterlin güncel döviz kuru ne kadar oldu)

25.03.2019 09:22

25 Mart Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru açıklaması geldi. Merkez Bankası: Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir denildi.  25 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? Gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.65 seviyesinin hemen altında başladı. Saat 08:23 itibari ile 5.57 seviyesinde işlem görüyor.


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