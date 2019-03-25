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25 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar - 22-24 ayar altın fiyatları kaç para

25.03.2019 10:00

25 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Altın fiyatları dün günü 231 liradan kapadı. Bugüne hafif bir düşüşle başlayan altının gram fiyatı 229,7 liradan alınıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. İşte 25 Mart Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları ve 22-24 ayar altın fiyatları detayları haberimizde.


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