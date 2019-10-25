25 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı 25.10.2019 12:03

Dolar son dakika... Dünkü kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalarda dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararlarına çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yatırımcılar Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararınını beklemeye başladı. Fed'in bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. BOJ'un ise para politikasını sabit tutması bekleniyor. Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 397,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 7.328,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 12.872,10 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.684,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 22.527,42 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.41 itibarıyla yüzde 0,2