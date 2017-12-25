25 Aralık yargı darbe girişiminin 4. yılı

Tüm hamlelerini ülkemizi bölmek adına planlayan hain terör örgütü FETÖ'nün düzenlediği 25 Aralık kumpasının ardından tam 4 yıl geçti. 25 Aralık yargıda darbe girişiminin ardından neler yaşandı? Devlet içinde organize olan gizli yapının hedef aldığı hükümet bu darbe girişimini nasıl başarıyla atlattı? A Haber; 2013 yılının 17-25 Aralık tarihlerinde meydana gelen yargı darbesini ekranlara taşıdı...
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