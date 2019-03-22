24 sebze ve meyve toptancısına soruşturma

Son Dakika : Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.
24 sebze ve meyve toptancısına soruşturma22.03.2019 18:05
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