24 Mart Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? Yenikapı mitingi ulaşım yolları 24.03.2019 11:29

Yenikapı'da düzenlenecek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek. Peki Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? İşte Yenikapı mitingi ulaşım yolları ve tüm detaylar