Yenikapı'da düzenlenecek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek. Peki Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? İşte Yenikapı mitingi ulaşım yolları ve tüm detaylar
24 Mart Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? Yenikapı mitingi ulaşım yolları24.03.2019 11:29
- İstanbul Havalimanı 3 bin taksici için iş kapısı olacak
- Kim Milyoner Olmak İster 814.son bölümde geceye damgasını vuran Elvis Presley sorusu...
- Altının gramı bugün ne kadar? 24 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları
- Dolar ne kadar? 24 Mart Dolar kuru ve Euro fiyatları
- Şırnak’ta PKK’nın bahar hazırlıklarına darbe
- 24 Mart Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? Yenikapı mitingi ulaşım yolları
- 24 Mart AK Parti - MHP Cumhur İttifakı Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? Yenikapı mitingi ulaşım yolları
- Kastamonu'da 3 askerin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasında
- Kilosu altınla yarışıyor! 40 metreden toplanıyor
- Bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 700'ü geçti
- Ece Sükan’la işadamı Uğur Güven aşk sarhoşu! Yakayı ele verdiler...
- Kadıköy'de 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.