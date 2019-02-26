İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada minibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası26.02.2019 15:46
- 24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
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