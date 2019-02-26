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24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası

26.02.2019 15:46

İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada minibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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