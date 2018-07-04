24 Haziran'da Saadet Partisi'ne hangi rol biçildi?03 Temmuz 2018, Salı
Yıllarca aldığı düşük oylarla siyasette büyük bir etki yaratamayan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birden tüm televizyon programı ve gazetelerde adeta bir süper kahraman gibi parlatılarak halka sunuldu.
Eskiden Saadet Partisi'ni "yobaz" ve "gerici" diye damgalanan isimler, 24 Haziran seçimlerinde birden tüm geçmişi unutup partiye ve Genel Başkanı'na methyeler dümeye başladı.
Peki 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'ne hangi rol biçildi?
24 Haziran'da Karamollaoğlu kimlerin sesi oldu? Karamollaoğlu neden ve kimler tarafından parlatıldı?
İşte kirli ittifakın perde arkası...
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