24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 2019 kadın polis alımı başvuru şartları neler? (Polis Akademisi) 08.04.2019 16:27

24. Dönem POMEM başvuru işlemleri başladı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan 24. Dönem POMEM başvuru kılavuzuna göre, toplam 3 bin kadın polis alımı yapılcağı bildirildi. Peki, kadın polis alımı başvuru şartları neler? 24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır?