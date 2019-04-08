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24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 2019 kadın polis alımı başvuru şartları neler? (Polis Akademisi)

08.04.2019 16:27

24. Dönem POMEM başvuru işlemleri başladı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan 24. Dönem POMEM başvuru kılavuzuna göre, toplam 3 bin kadın polis alımı yapılcağı bildirildi. Peki, kadın polis alımı başvuru şartları neler? 24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır?


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