24. Dönem POMEM başvuru işlemleri başladı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan 24. Dönem POMEM başvuru kılavuzuna göre, toplam 3 bin kadın polis alımı yapılcağı bildirildi. Peki, kadın polis alımı başvuru şartları neler? 24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır?
24. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 2019 kadın polis alımı başvuru şartları neler? (Polis Akademisi)08.04.2019 16:27
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