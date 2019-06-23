23 Haziran Arnavutköy İstanbul seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sandıklar kapanır kapanmaz ilk sonuçlar takvim.com.tr sayfasında sizlerle olacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimle her şey aynı olarak korundu. Sadece kura çekimi yapılmadı. Bu bağlamda seçimden çekilen partilerde oy pusulasından çıkartıldı. Arnavutköy seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Arnavutköy 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından takvim.com.tr'de olacak. İstanbul Büyükşehir Başkanı olmak için 4 parti ve 17 bağımsız aday kıyasıya yarışacak. Adalar son dakika seçim sonuçlarını ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranını merak edenler bu sayfada kalın.
23 Haziran Arnavutköy İstanbul seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? Arnavutköy ilçesi kim kazandı? (Video)23.06.2019 19:46
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