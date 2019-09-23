23 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı - VİDEO 23.09.2019 11:19

Piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izleyen dolar/TL, geçtiğimiz hafta 5,65'li seviyeye inmiş ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası yukarı yönlü hareket etmişti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru son iki haftadır 5,65'li seviyelere indikten sonra piyasalardaki gelişmeler sonrası yukarı yönlü hareket etmişti. Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5.70'in üzerinde tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Eylül güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,7384

Satış: 5,7417

EURO

Alış: 6,3243

Satış: 6,3373

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 103.320,70, en düşük 99.933,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,75 azalışla 100.236,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 artışla 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,87 kazanımla 1.845,00 lira oldu. Geçen hafta 447,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,84 değer kazanarak 5,7310 liraya, avro da yüzde 0,46 artarak 6,3180 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile katılım fonları oldu.