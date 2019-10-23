23 Ekim altın fiyatları ne kadar? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? 23.10.2019 11:21

Altın fiyatları son dakika... Uzun süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, kademeli olarak aşağı yönlü hareket ediyor. Dünkü kapanışya 279,00 liradan işlem gören altının gram fiyatı, 23 Ekim sabahına 277,84 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem görmüştü. Altın piyasasında, en düşük 279 bin lira, en yüksek 279 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

23 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba günü gram altın 277,84 liradan alınırken, 277,91 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba çeyrek altın 446,06 liradan alınırken, 456,16 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba yarım altın 889,32 liradan alınırken, 912,32 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba tam altın 1.839,98 liradan alınırken, 1.886,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

23 Ekim Çarşamba Cumhuriyet altını 1.848,00 liradan alınırken, 1.876,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,91

159,03

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,51

203,67

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,25

254,45