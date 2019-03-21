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22 bin sözleşmeli er alınacak | İşte başvuru şartları

21.03.2019 09:40

İçişleri Bakanlığı, 22 bin sözleşmeli er/erbaş alımı için düğmeye bastı. Ön başvurular 4 Nisan’a kadar internetten alınacak...


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