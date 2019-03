21 Mart İlkbahar ekinoksu'nda neler olur? 21 Mart İlkbahar ekinoksu ne demek? 20.03.2019 09:47

Mart İlkbahar ekinoksu Google tarafından Doodle yapılınca, büyük bir ilgi uyandırdı.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU İLE MEYDANA GELEN OLAYLAR

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer.

Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar.

Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.

Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1- Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2- Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3- Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4- 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

5- 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6- Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7- Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8- Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9- Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10- Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır.

23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.

Ekvator Nedir?

Ekvator, kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran soyut bir dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit mesafede olan noktaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çizgidir. Ekvator'un enlemi tanım gereği 0° dir. Yerküre'nin ekvatorunun uzunluğu 40.076,4 km'dir.

*Tropikal alçak basınç bölgesidir, 30° Kuzey ve 30° Güney enlemlerinde hakim olan subtropikal yüksek basınç bölgelerinden, ekvatora doğru devamlı rüzgarlar olan Alizeler eser.

*Ekvatoral iklimde ısı bütün sene süresince 20 dereceden aşağı olmaz. Sene içinde ısı oynamaları yalnzıca birkaç derecedir. Her mevsimi yağmurludur. Güneşin başuçtan geçtiği iki kereye uyan iki çok yağmurlu sezon vardır. Bunlar arasındaki vakitlerde de yağmur vardır, ancak biraz azalmış olur. Bununla alakalı olarak, buralarda yerleşmiş olan Avrupalılar çok yağmurlu sezona kış mevsimi manasına gelen "invierno" (Ispanyolca) ve "hivernage" (Fransızca) ismini vermiş, az yağmurlu sezonlara da yaz mevsimi manasına gelen "verano" (Portekizce) demişlerdir. Gerçekte ise burada kış ve yaz mevsimleri, bizim bildiğimiz biçimde yoktur.

*Ekvatorun üstünden geçtiği ülkeler;

*Afrika Kıtasında : Gabon, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali.

*Asya Kıtasında : Maldivler, Endonezya.

*Güney Amerika Kıtasında : Ekvador, Kolombiya, Brezilya.