21 Ekim son dakika altın fiyatları düştü! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları 21.10.2019 12:09

Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları halk arasında en önemli yatırım aracıdır. Türkiye'de yastık altında tonlarca altın olduğu biliniyor. Bu bağlamda altın alış satış fiyatları her zaman popüler olmuştur. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

Altın fiyatları son dakika: ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

20 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

20 Ekim Pazar günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

20 Ekim Pazar çeyrek altın 443,53 liradan alınırken, 453,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

20 Ekim Pazar yarım altın 884,29 liradan alınırken, 907,16 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

20 Ekim Pazar tam altın 1.829,57 liradan alınırken, 1.875,36 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

20 Ekim Pazar Cumhuriyet altını 1.836,00 liradan alınırken, 1.864,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,01

158,13

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,36

202,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,81

253,01

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme yada yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür yada sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır; yabancı metaller çamur içinde toplaşır.