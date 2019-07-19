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2020'de Donald Trump'ın rakibi kim olacak? ABD'de 2020 seçimlerine kimler aday?

19.07.2019 23:04

ABD’de 3 Kasım 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri daha şimdiden kızışmaya başladı. 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek tartışmaların odak noktasın da ise Trump yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilip seçilemeyeceğini büyük oranda belirleyecek olan tartışmalar, demokratların onun karşısına kimi çıkaracağı sorusu üzerinde şekilleniyor. Hem dünya genelinde hem de ABD özelinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Trump rakibi kim olacak? Demokratlar hangi ismi aday gösterecek? Ayrıntılar A Haber’in analiz haberinde…


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