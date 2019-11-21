2020 net asgari ücret ihtimalleri: 2 bin 547 TL olacak mı? 21.11.2019 11:00

Milyonların merak ettiği 2020 yılı brüt asgari ücret ve AGİ zam oranları ne kadar olacak? Sorusu oldukça önem kazandı. Geçen sene yapılan zamla birlikte asgari net asgari ücret 2020 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret tahminleri nasıl? Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki yorumlarıyla tahminde bulundu. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı oranda zam yapılırsa yüzde 26,05 zam yapılmış olacak. Bu zam kapsamında asgari ücret 2 bn 547 TL'ye yükselecek.

Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam oranı yapılacağı büyük merak konusu oldu. Bu bağlamda internette sürekli açıklamalar yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için araştırmalarda hızlanmış durumda. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulunarak gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini ifade etti. Ayrıca Faruk Erdem bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de dile getirdi. Takvim'in bir haberine göre; asgari ücret 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak.

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Bunun yanı sıra asgari ücret 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı oranda zam yapılırsa yüzde 26,05 zam yapılmış olacak. Bu zam kapsamında asgari ücret 2 bn 547 TL'ye yükselecek. Ayrıca asgari geçim indirimi 241,86- 411,17, işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak. Ancak bu konu hakkında net karar Asgari Ücret Komisyonu tarafından verilecektir.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

TÜİK verilerinde göre enflasyon oranları %8,5 oranında. Bu enflasyon rakamlarının doğruluğu her ne kadar marketlerde, çarşı-pazarda hükmü olmasa da hükümet, asgari ücretlilere enflasyon oranında zam yapmayı vaat ediyor. Lakin asgari ücrete verilmesi hedeflenen yüzde 8,5 maaş zammının hiçbir şeyi ifade etmemesi, iktidar kanadında da tartışılmış olacak ki, öngörülen 8,5 zam oranının haricinde devlette elini taşın altına koyarak aldığı vergilerde indirim yoluna gidecek. Yani enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret zam oranları şöyle:

1. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücret zammı yüzde 8 oranında olması durumunda asgari ücretin şuanda 2.020,90 TL olmasından dolayı asgari ücrete net 161 TL zam yapılacak bu da asgari ücreti 2 bin 181 TL yükseltecek.

2. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücret zammı olarak ikinci zam oranı ise diğer zam oranına göre buçuk yükselme ile yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

3. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da olması muhtemel zam oranı olarak cumhurbaşkanlık maaşına yapılan yüzde 9.06 zam oranı olması düşünülüyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanı maaşı ve Asgari ücret maaşlarının zam oranlarının aynı olmasından dolayı asgari ücret ile çalışanların aldığı 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zamlanmış olacak ve 2 bin 201 TL'ye yükselecek.

4. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücret belirleme komisyonun önünde dördüncü olarak ise asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 10 oranında olması durumunda net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL'ye yükseltecek.

5. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılması halinde ise net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.

6. ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI: Asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL'ye çıkartacak.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİSİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

2020 yılı asgari ücret zam oranını merak eden asgari ücret ile çalışanlar, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ettikleri bugünler de maaşlarından kesilen vergi kesintilerinin ne zaman kaldırılacağını da merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintileri kaldırıldığı takdirde maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

SİGORTA PRİM YÜZDESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Diğer bir yapılan öngörüye göre, asgari ücretli vatandaşlar için işverenler tarafından ödenen sigorta prim oranlarının %30,7'den %25'e düşürülmesi ve bu aradaki farkın işveren tarafından çalışana verilmesi konusu gündemde var. Henüz verilecek ek zam oranları ne kadar olacağı kesin olarak bilinmiyor ama 2019 Aralık ayında bu maaş zam oranları kesinlik kazanacak.

2019 AGİ ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.