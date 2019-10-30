2020 LGS soruları nasıl olacak? Liselere Geçiş Sınavı soru tipleri zor mu? 30.10.2019 18:28

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sınavının tarihi bir süre önce açıklanmıştı. 7 Haziran'da yapılacak olan LGS'ye katılacak öğrenciler için örnek sorular yayımlandı. Soruların yayımlanmasıyla birlikte LGS soruları nasıl olacak hakkında detaylar belli olurken, öğrenci ve uzmanlar sorular hakkında ikiye bölündü. Bu kapsamda akıllara gelen ilk soru ise "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) soru tipleri zor mu?" sorusu oldu.

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.