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'2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi

08.02.2019 13:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün duyurduğu 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte gelen fikir sayısını açıkladı.


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