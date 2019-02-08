'2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün duyurduğu 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte gelen fikir sayısını açıkladı.
'2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saatte 4548 fikir geldi08.02.2019 13:05
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