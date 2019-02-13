2019'da 8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? 13.02.2019 16:30

Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene 2019'da bekçi alımı yapılacağı bilgisinin ardından bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sorgularını arttırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soyle konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, 8 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?