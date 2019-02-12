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2019 YKS kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınav ücreti ne kadar? YKS TYT başvuru tarihi

12.02.2019 11:55

2018 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS'nin kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar bugün itibarıyla başvurularını yapacaklar. Söz konusu sınav ile ilgili yayınlanan kılavuzun ardından, sınav başvuru ücreti ve sınava dair tüm detaylar belli oldu. Peki, üniversite sınav ücreti ne kadar? YKS başvuruları nasıl yapılır?


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