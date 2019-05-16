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2019 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakan Pakdemirli açıkladı

16.05.2019 15:12

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yaş çay alım fiyatının 2 lira 90 kuruş olacağını duyurdu. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklada "Kütlü Pamuk Destek Ödemesi, Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi ve Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri bayramdan önce yapılacak." denildi.


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