2019 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Bakan Pakdemirli açıkladı 16.05.2019 15:12

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yaş çay alım fiyatının 2 lira 90 kuruş olacağını duyurdu. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklada "Kütlü Pamuk Destek Ödemesi, Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi ve Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri bayramdan önce yapılacak." denildi.

