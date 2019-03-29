2019 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı 29.03.2019 10:20

Son dakika haberine göre TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.