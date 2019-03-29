2019 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı

Son dakika haberine göre TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.
2019 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı29.03.2019 10:20
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