Haberler Web TV 2019 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı

2019 Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı

29.03.2019 10:20

Son dakika haberine göre TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.


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