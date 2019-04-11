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2019 Şubat ayı cari işlemler verisi açıklandı

11.04.2019 10:28

Şubat ayı cari işlemler verisi açıklandı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde, 2019 yılı Ocak ayında 813 milyon dolar olan cari açık, Şubat ayında 718 milyon dolara geriledi.


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