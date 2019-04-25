Haberler Web TV 2019 Ramazan pidesinin gramajı fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

2019 Ramazan pidesinin gramajı fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

25.04.2019 15:16

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyata ilişkin açıklama yapan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, "Ramazan pidesi 2,5 TL olacak" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar 2019 yılı pide fiyatı hakkında internette de araştırmalar yapılmaya başlandı. Konu hakkında detaylar haberimizde. Peki ramazan pidesi kaç para? Gramajı ne kadar? Bu yıl ramazan pidesi kaç TL? İşte ayrıntılar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları