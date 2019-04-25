2019 Ramazan pidesinin gramajı fiyatı ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL? 25.04.2019 15:16

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyata ilişkin açıklama yapan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, "Ramazan pidesi 2,5 TL olacak" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar 2019 yılı pide fiyatı hakkında internette de araştırmalar yapılmaya başlandı. Konu hakkında detaylar haberimizde. Peki ramazan pidesi kaç para? Gramajı ne kadar? Bu yıl ramazan pidesi kaç TL? İşte ayrıntılar...

