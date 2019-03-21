2019 ÖTV KDV indirim oranı son dakika beyaz eşya, mobilya indirimi kaç TL (beyaz eşya, otomobil, mobilya fiyatı) 21.03.2019 09:51

Vatandaşlara müjdeli haber geldi. 2019 yılı ÖTV ve KDV indirim oranı tutarları yıl sonuna kadar uzatıldı. 31 Mart tarihinde sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi Başkan Erdoğan kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatıldı. Peki ÖTV ve KDV indirim oranları son dakika ne kadar oldu? Mobilya, beyaz eşya ve otomobil indirim oranları da haberimizde