2019 Ocak ayı dış ticaret rakamları açıklandı 28.02.2019 17:26

TÜİK'e 2019 yılının ilk ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.