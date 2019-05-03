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2019 Nisan enflasyon oranı son dakika ne kadar oldu? Enflasyon oranı Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu?

03.05.2019 10:11

Son dakika... Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50 arttı.


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